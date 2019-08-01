Навальный обратился к СК из-за возможного отравления

Оппозиционер Алексей Навальный написал заявление в Следственный комитет об отравлении в камере спецприемника. Наппомним, сейчас политик отбывает наказание за повторное нарушение правил проведения митинга.

«В ходе проверки просим первым делом назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в спецприемнике», — написал в Twitter адвокат Вадим Кобзев.

Накануне главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев заявил, что в организме госпитализированного политика Алексея Навального не было обнаружено никаких отравляющих веществ.

20 июля политик, выступая на митинге, предложил устроить протестную акцию с требованием допустить оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. 24 июля его арестовали на 30 суток.

Утром 28 июля Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника с диагнозом «острая аллергическая реакция». Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщала о сильном отеке лица и покраснении кожных покровов у политика. Сам оппозиционер считает, что его могли отравить.