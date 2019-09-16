В научном центре с вирусами Эбола и оспы в РФ произошел взрыв

В Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» произошел взрыв. К слову, здесь содержится одна из самых полных коллекций вирусов в мире.

Как сообщает «Интерфакс», в научном центре взорвался газовый баллон. Хлопок произошел в санпропускнике одного из лабораторных корпусов.

Взрыв спровоцировал пожар. В нем пострадал строитель: с ожогами его доставили в больницу.

Мэр Кольцово Николай Красников сообщил, что биологически опасных веществ в помещении не было, угрозы безопасности нет.

Центр «Вектор» был создан в 1974 году как Всесоюзный научно-исследовательский институт молекулярной биологии . Он вел разработки вакцин и средств защиты от бактериологического и биологического оружия. С 1994 года «Вектор» носит статус государственного научного центра. В нем содержатся вирусы лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, натуральной оспы и другие.