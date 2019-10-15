СКР научился распознавать скрытые под маской лица
Следственный комитет РФ начал использовать технологии, которые позволяют установить личность преступника в маске.
Преступники прячут свои лица под масками, а телосложение — под объемной одеждой. Но теперь специальные разработки, используемые российскими следователями, позволят распознать злоумышленника даже в этом случае, пишет РБК.
Например, некоторое время назад удалось поймать преступника, убившего коммерсанта в Тамбове. Злоумышленник попал на запись камер видеонаблюдения и следователям удалось доказать его вину. При этом специалисты использовали технологии наложения 3D-модели лица на фотографии подозреваемого.
Возможно, с такой технологией удастся раскрывать многие преступления, например то, которое произошло ранее на юго-западе Москвы. Двое злоумышленников украли из букмекерской конторы более 1 миллиона рублей.
Воры были в масках и угрожали работникам заведения оружием. Согласно заявлению столичного главка полиции, они скрылись.
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