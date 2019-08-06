В НАТО объяснили возврат Крыма Россией соревнованием стран

Присоединение Крыма к России стало следствием роста конкуренции между великими державами. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его мнению, одним из главных вызовов современности является соревнование сверхдержав.

«И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал Столтенберг.

Он также указал, что Россия наращивает военное присутствие в Сирии и на Ближнем Востоке, а также пытается вмешиваться во внутренние дела стран-участников НАТО, пишет Газета.ru.

Напомним, Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума, где 96,77% высказались за вхождение в состав РФ. США и несколько европейских стран не признают возвращение полуострова и считают это незаконной аннексией.