National Interest сообщила об опасной российской подлодке

Россия подготовила «рождественский подарок» США — опасную атомную подлодку проекта 885М «Ясень-М» под названием «Новосибирск».

Как пишет американское издание The National Interest, субмарину планируется заложить 25 декабря. Предполагается, что все восемь субмарин проекта станут более тихими, получат модернизированную бортовую электронику, укороченный корпус и расширенный набор оружия, среди которого — крылатые ракеты «Калибр-М».

По данным издания, подлодки «Ясень-М» можно отнести к той же лиге, что и американские субмарины «Вирджиния». Однако российские подводные лодки по некоторым показателям опережают американские.

Предполагается, что серийное производство «Ясень-М» будет стоить не более 50 млрд рублей, или примерно $1,6 млрд, а средняя цена подводной лодки класса «Вирджиния» составит около $2,8 млрд, пишут журналисты National Interest, передают «Известия».

Тем временем, в НАТО зафиксировали усилившуюся активность российских подводных лодок в Мировом океане со времен окончания холодной войны.

По словам представителя НАТО Оана Лунгеску, Россия непрерывно усиливает свои подводные операции, особенно в Северной Атлантике и Норвежском море. В связи с этим идет интенсивное обсуждение модернизации морских сил Североатлантического альянса. Также речь идет об усилении патрулирования Северной Атлантики и инвестировании в современные технологии уничтожения подлодок с воздуха.

Большую озабоченность в НАТО вызывают атомные подлодки проекта 955 «Борей» и разрабатываемые гиперзвуковые ракеты «Циркон». Отмечается, что до сих пор не известно «могут ли вообще современные западные системы перехвата остановить их», пишет РБК.

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