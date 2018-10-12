Бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева вошла в правление ВЭБа

Бывший пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева, зампредседателя «Внешэконобанка» (ВЭБ) Наталья Тимакова вошла в правление госкорпорации. Соответствующее решение принял наблюдательный совет ВЭБа 12 октября.

«Решением наблюдательного совета Внешэкономбанка в состав правления вошли заместители председателя ВЭБа Алексей Мирошниченко и Наталья Тимакова», - говорится в сообщении.

Мирошничено отвечает за построение эффективной системы управления рисками ВЭБ. Тимакова ведет работу с органами государственной власти, отвечает за социальные и культурные проекты в рамках развития современной городской экономики, а также за вопросы корпоративной ответственности, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

В правление входят председатель ВЭБ Игорь Шувалов, первые заместители Михаил Кузовлев, Николай Цехомский и Михаил Полубояринов и другие.

До перехода в ВЭБ Тимакова шесть лет работала пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева. С 2008 по 2012 годы она являлась пресс-секретарем президента Медведева.

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