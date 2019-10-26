Наталья Поклонская повторила свое высказывание об абортах

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в очередной раз высказалась по поводу прав женщин на прерывание беременности.

Поводом для этого послужил ряд публикаций в СМИ, где сообщалось, что депутат заступилась за женщин, которые делают аборты.

«Опять новостные сайты взорвались „сенсацией“, что я отстаиваю право женщин на аборты. Это мое мнение, и я его просто озвучила», — написала депутат в своем telegram-канале.

Она уточнила, что единственное, что она отстаивает — это интересы страны и международное признание полуострова Крым.

«Эту задачу мне доверили избиратели, за это я ежемесячно получаю зарплату», — добавила она.

Ранее Наталья Поклонская уже заявляла о своем положительном отношении к абортам. При этом она отмечала, что решение о прерывании беременности зачастую продиктовано условиями, в которых оказалась женщина. Например, нехваткой финансов или медицинскими показаниями.