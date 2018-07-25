Наталья Поклонская готовит свою пенсионную реформу
Депутат Госдумы РФ, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская готовит собственные поправки к законопроекту о пенсионной реформе.
При этом поправки, предложенные Поклонской, касаются главным образом возраста выхода на пенсию и социальных гарантий для женщин.
«Маленький вопрос: кто возьмет на работу 60-летнюю женщину? Куда она сможет устроиться?»,— заявила депутат в интервью «Коммерсанту».
Она также отметила, что женщины в России очень выносливые и терпеливые. Наталья Поклонская стала единственным депутатом от фракции «Единая Россия», проголосовавшим против принятия законопроекта о пенсионном маневре в первом чтении, сообщает Ura.ru.
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