Настоящая весна придет в Москву на месяц позже срока
Теплая погода в феврале носит обманчивый характер, а настоящая весна придет в Москву лишь в конце марта. Об этом сообщили в Гидрометцетре России.
По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в феврале температура воздуха превышает норму на 7,8 градусов. Последний месяц зимы отличился нехарактерным с точки зрения количеством осадков – пока выпало только 10% месячной нормы.
Переход через нулевую отметку произойдет не раньше 27 марта, пишет «Российская газета». Ближайшее время в Москве температура поднимется до двух градусов тепла днем, но ночью опустится до восьми градусов ниже нуля.
Ранее сообщалось, что февраль может войти в пятерку самых теплых месяцев за историю метеонаблюдений с 1879 года.
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