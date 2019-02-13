Настоящая весна придет в Москву на месяц позже срока

Теплая погода в феврале носит обманчивый характер, а настоящая весна придет в Москву лишь в конце марта. Об этом сообщили в Гидрометцетре России.

По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в феврале температура воздуха превышает норму на 7,8 градусов. Последний месяц зимы отличился нехарактерным с точки зрения количеством осадков – пока выпало только 10% месячной нормы.

Переход через нулевую отметку произойдет не раньше 27 марта, пишет «Российская газета». Ближайшее время в Москве температура поднимется до двух градусов тепла днем, но ночью опустится до восьми градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что февраль может войти в пятерку самых теплых месяцев за историю метеонаблюдений с 1879 года.