«Наш суверенитет»: Япония не унимается в борьбе за Курилы

Токио настаивает на суверенитете над «северными территориями» (так здесь называют Курильские острова) и не намерено менять свою позицию. Об этом заявил премьер-министр Японии на заседании нижней палаты парламента.

«Северные территории - это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет», - заявил Абэ.

Позиция японского парламента состоит в том, чтобы вернуть четыре острова (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) для заключения мирного договора, напомнил он. Абэ подчеркнул, что «Япония продолжит упорные переговоры», пишет ТАСС.

Ранее на встрече президентов России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ была достигнута договоренность об активизации переговоров по вопросу заключения мирного соглашения. Однако основным камнем преткновения остается территориальный вопрос. После Второй мировой войны архипелаг был включен в состав Советского Союза. Токио оспаривает принадлежность островов.