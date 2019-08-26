Население Чукотки увеличится

На Чукотку приедут 1,5 тысячи человек. Вместе с приходом плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов», прибудут сотрудники станции с семьями.

Первый в мире уникальный плавучий энергоблок станет одним из локомотивов для экономического и социального развития Чукотки.

Его основная задача - обеспечение энергией промышленных предприятий и портовых городов, сообщают РИА Новости.

Отправится «Академик Ломоносов» в конце августа из Мурманска на место эксплуатации с помощью буксиров ледового класса. Один будет тянуть ПЭБ, а другой обеспечивать торможение.