NASA внезапно отменило визит главы «Роскосмоса»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США. Причиной стала позиция отдельных американских политиков.

Об отмене визита сообщила пресс-секретарь ведомства Меган Пауэрс. Она рассказала, что NASA уведомило космическое агентство «Роскосмос» об отмене визита Дмитрия Рогозина в феврале. Новую дату еще не определили.

Приглашение Рогозина в Штаты раскритиковали политики-демократы, в частности, сенатор Джинн Шейхин. Она осудила решение главы NASA Джима Брайденстайна пригласить руководителя «Роскосмоса», назвав его одним «из ведущих архитекторов кремлевской агрессии в отношении соседей».

Официальный представитель российского космического агентства Владимир Устименко сообщил, что официальных уведомлений об отмене визита не приходило. Планировалось, что Рогозин посетит Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, где находится центр управления полетами и разрабатывают корабли, а также обучают астронавтов. Рогозин должен был выступить в Университете Райса, который также расположен в Хьюстоне, пишут «Ведомости».

Глава NASA Джим Брайденстайн приезжал в Москву в октябре 2018 года. Он заявлял, что Белый дом освободит Рогозина из-под санкций на время визита в США. Ограничительные меры в отношении него действуют с 2014 года.