Народная артистка СССР призвала избегать общества россиян

Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева раскритиковала менталитет россиян.

Она заявила, что россияне не один десяток лет считают Крым своим, всегда очень снисходительно относились к украинцам, а сам народ считали выдуманным.

Ада Роговцева добавила, что россиян нельзя переговорить, переучить, поэтому, наверное, лучшим средством будет каким-то образом изолировать себя от них, передает РИА «Новости».