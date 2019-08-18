Наркотики могли убить посетителя фестиваля Alfa Future People

На фестивале электронной музыки Alfa Future People в посёлке Большое Козино Нижегородской области умер молодой человек. По одной из версий, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.

Организаторы уточняют, что трагедия произошла не во время самого шоу, а в ночь с субботы на воскресенье, при этом подтверждают, что умерший накануне посещал площадку фестиваля: «Нам очень жаль, что погибшим оказался человек, ранее посетивший фестиваль», ― заявил сотрудник пресс-службы фестиваля.

Он также обратил внимание, что организаторы мероприятия крайне негативно относятся к случаям применения наркотических и психотропных веществ на фестивале и постоянно работают над совершенствованием контроля и досмотра посетителей. В пресс-службе отметили, что если версия с передозировкой подтвердится ― это будет первый случай за всю шестилетнюю историю фестиваля.

Полиция проводит проверку по факту смерти посетителя.