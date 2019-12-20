Нападение на Лубянке спланировали заранее

Нападение на приемную Федеральной службы безопасности в Москве было спланировано заранее.

Как сообщил вице-президент ассоциации «Альфа» Алексей Филатов, атака была совершена накануне Дня работников органов безопасности РФ, в число которых входят сотрудники ФСБ. «Погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. Это заранее спланированная акция», — сказал он.

Филатов напомнил о правилах безопасности. Так, человеку, который находится в зоне огня, лучше всего пригнуться к земле или найти строение и спрятаться там, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, вооруженный преступник, открывший огонь на Лубянке в центре Москвы долгое время увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях. 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров также пытался продать гладкоствольное ружье в Подольске. Для этого он создавал объявление на специализированных форумах для любителей оружия. Злоумышленник рассчитывал выручить за ружье около до 8,5 тысяч рублей.

В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали.

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