ФАС намерена судиться с Pandao за рекламу о бесплатных товарах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило дело против интернет-магазина Pandao за видеорекламу в Instagram. Mail.Ru Group, которому принадлежит торговая площадка, может получить штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Ведомство сообщает, что интернет-магазин распространял в соцсетях рекламу, в которой говорилось о возможности обмена 200 баллов, полученных за установку приложения Pandao, на бесплатные товары. После установки оказалось, что получить товары за баллы можно только после совершения заказа, минимальная стоимость которого не должна быть ниже 150 рублей.

По мнению УФАС, реклама вводит потребителя в заблуждение и искажает смысл информации о рекламируемом товаре и условиях его получения.

Дело рассмотрят в суде 7 ноября, уточняет Агентство экономической информации «Прайм». Согласно законодательству РФ, организации грозит штраф до полумиллиона рублей.