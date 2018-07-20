Налоговая вычислит сдающих квартиры москвичей по объявлениям
Власти Москвы будут бороться с нелегальной сдачей квартир в аренду с помощью технологии Big data, сообщил глава департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.
По его словам, владельцы квартир, которые размещают объявления об аренде, будут проверяться на предмет уплаты налогов с помощью анализа интернет-ресурса, где сдаются квартиры, и сопоставления этих данных с данными налоговой службы.
Выявленные в ходе анализа данные арендодателей, которые не платят со своих сдаваемых квартир налоги, будут передавать в налоговые органы для проведения проверки, сообщает агентство Nation news.
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