Налоговая вычислит сдающих квартиры москвичей по объявлениям

Власти Москвы будут бороться с нелегальной сдачей квартир в аренду с помощью технологии Big data, сообщил глава департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.

По его словам, владельцы квартир, которые размещают объявления об аренде, будут проверяться на предмет уплаты налогов с помощью анализа интернет-ресурса, где сдаются квартиры, и сопоставления этих данных с данными налоговой службы.

Выявленные в ходе анализа данные арендодателей, которые не платят со своих сдаваемых квартир налоги, будут передавать в налоговые органы для проведения проверки, сообщает агентство Nation news.