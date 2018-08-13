Налоговая служба России начинает борьбу с дроблением бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает бороться с компаниями, использующими схемы дробления бизнеса для ухода от уплаты налогов.

Схема «дробления» бизнеса используется средними и крупными предприятиями.

Таким образом, компании стараются избежать нежелательных проверок, проходящих со стороны контролирующих органов, а главное, получить положенные небольшому бизнесу льготы в виде возможности уменьшить налоговую нагрузку.

Суть заключается в том, что малым бизнесом используются специальные режимы налогообложения — это либо упрощенная система налогообложения (УСН), либо единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Желая пользоваться преференциями, положенными малым и средним компаниям, владельцы крупных предприятий «дробят» свой бизнес на несколько, на первый взгляд, самостоятельных организаций или ИП для того, чтобы их деятельность формально соответствовала требованиям закона, передает «360» со ссылкой на «Российскую газету».

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