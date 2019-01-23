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ФСБ накрыла подпольную сеть по производству и сбыту оружия

ФСБ накрыла подпольную сеть по производству и сбыту оружия

ФСБ ликвидировала крупную подпольную сеть по изготовлению и продаже оружия. Задержаны свыше 80 человек в 32 регионах России.

В операции ФСБ участвовали МВД и Росгвардия. Силовики задержали 86 человек и закрыли девять подпольных мастерских.

В ходе операции изъяты 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, огнемет «РПО-А «Шмель», два ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26», 11 осколочных гранат, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, более 10 тыс. патронов и более 9 тыс. комплектующих для изготовления оружия.

Следователи ФСБ и МВД проведут экспертизу изъятого оружия, после чего примут решение о возбуждении уголовного дела, уточняет ТАСС. К задержанным могут применить статьи о незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и незаконном изготовлении оружия.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает повышение минимального возраста для покупки оружия до 21 года.

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Теги:
Места: Россия
События: криминал
Организации: ФСБ
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