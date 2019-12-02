Наказание за задержку зарплат станет суровее

Количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги.

Такое предложение поступило от Минюста.

Штраф может вырасти до 50 млн рублей. Вопрос наказания работодателей за такое нарушение рассмотрен в докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год. Одной из целей документа было выявление противоречий в судебной практике.

Эксперты выступили против инициативы и призвали не допускать для штрафов эффекта расширяющейся вселенной.

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче, сообщают «Ведомости».

Как сообщалось ранее, зарплаты в России увеличиваются в номинальном и реальном выражении, но располагаемые доходы граждан «практически стоят на месте». Об этом сказал президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

Он отметил, что данное направление работы является приоритетом для правительства, но пока результаты в этом «весьма скромные». Повышение доходов – ключевой индикатор экономического развития, констатировал президент.

Он подчеркнул, что рост благополучия граждан зависит от развития экономики в целом и вложений в развитие предприятий, а также создания рабочих мест. Путин выразил надежду, что поставленные перед правительством задачи «в тесной координации с Банком России, деловым сообществом…будут успешно реализованы», пишет РБК.

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