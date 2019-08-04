Находившийся в розыске был случайно задержан Росгвардией

Сотрудники Росгвардии задержали на несогласованной акции в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыске за экстремизм. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Житель одного из российских регионов был задержан за административное правонарушение на Новинском бульваре. По данным Росгвардии, в ходе проверки было установлено, что он находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Сейчас мужчину передали сотрудникам полиции.

Акция за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму началась прошло 3 августа. На ней были задержаны 1001 человек. Этот митинг — продолжение протестов 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади. Тогда были задержаны 1373 человека.