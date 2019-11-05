Находчивая россиянка везла в Китай золото приклеив его к ступням

В Забайкальском крае на таможне задержали россиянку с двумя килограммами золота. Она примотала слитки к ступням с помощью скотча и пыталась вывезти их в Китай.

Об этом сообщили в Дальневосточном таможенном управлении. Сотрудники обратили внимание на неестественную походку женщины и ее нервное поведение.

При проверке металлоискателем выяснилось, что к ступням примотаны 8 слитков желтого золота. Сопроводительных документов на него не было.

Как выяснилось, золото изготовлено кустарным способом. Его стоимость составляет около 5 млн рублей.

Против женщины возбуждено уголовное дело. Россиянке грозит до 7 лет лишения свободы.

В августе была задержана россиянка, которая везла в Китай 10 слитков в кроссовках под стельками.