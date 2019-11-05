Находчивая россиянка везла в Китай золото приклеив его к ступням
В Забайкальском крае на таможне задержали россиянку с двумя килограммами золота. Она примотала слитки к ступням с помощью скотча и пыталась вывезти их в Китай.
Об этом сообщили в Дальневосточном таможенном управлении. Сотрудники обратили внимание на неестественную походку женщины и ее нервное поведение.
При проверке металлоискателем выяснилось, что к ступням примотаны 8 слитков желтого золота. Сопроводительных документов на него не было.
Как выяснилось, золото изготовлено кустарным способом. Его стоимость составляет около 5 млн рублей.
Против женщины возбуждено уголовное дело. Россиянке грозит до 7 лет лишения свободы.
В августе была задержана россиянка, которая везла в Китай 10 слитков в кроссовках под стельками.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!