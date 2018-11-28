ФСБ нагрянула с «культурной» проверкой в мэрию Якутска

ФСБ нагрянула с «культурной» проверкой в мэрию Якутска

Мэрия Якутска 28 ноября столкнулась с проверкой Федеральной службы безопасности (ФСБ). Причиной визита называют хищения в агентстве культуры на 1,1 млрд рублей.

Речь идет о проведении праздничных и культурных мероприятий за счет бюджетных средств. Агентство культуры и художественного образования Якутска заподозрили в хищении крупной денежной суммы.

ФСБ провела выемку документов, сообщает РИА Новости. В администрации города от комментариев отказались.

Ранее мэр города Сардана Авксентьева пресекла попытку Агентства культуры потратить 1,5 млн рублей на проведение в городе балета «Корсар». Она заявила, что средства лучше потратить на поддержку школ и библиотек.

На днях все в том же Якутске был уволен чиновник, который объявил торги на проведение дорогостоящего банкета для мэрии. По данным муниципальных закупок, празднество с салатами из северной рыбы, строганиной, шашлыками из жеребятины, стейками из форели обошелся бюджету города в 1,1 млн рублей.

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