«Нафтогаз» хочет отсудить у «Газпрома» $11 млрд компенсации

НАК «Нафтогаз Украины» попытается отсудить у российского «Газпрома» 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за прекращение транзита. Соответствующие исковые требования будут направлены 1 ноября.

Об этом исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил в своем Facebook.

«А я вам говорил», — прокомментировал представитель «Нафтогаза» заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

При этом, добавил Витренко, «хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться».

Ранее, пишет «Интерфакс», Миллер сообщил премьер-министру России Дмитрию Медведеву, что «Газпрома» уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

Руководитель «Газпрома» подчеркнул, что они предлагают так называемый «нулевой» вариант, при котором обе компании отзывают все свои иски друг к другу.