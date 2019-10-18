«Нафтогаз» хочет отсудить у «Газпрома» $11 млрд компенсации
НАК «Нафтогаз Украины» попытается отсудить у российского «Газпрома» 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за прекращение транзита. Соответствующие исковые требования будут направлены 1 ноября.
Об этом исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил в своем Facebook.
«А я вам говорил», — прокомментировал представитель «Нафтогаза» заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.
При этом, добавил Витренко, «хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться».
Ранее, пишет «Интерфакс», Миллер сообщил премьер-министру России Дмитрию Медведеву, что «Газпрома» уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.
Руководитель «Газпрома» подчеркнул, что они предлагают так называемый «нулевой» вариант, при котором обе компании отзывают все свои иски друг к другу.
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