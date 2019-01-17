«Нафтогаз» арестовал миллиарды «Газпрома» в трех странах Европы

Украинский «Нафтогаз» арестовал зарубежные активы «Газпрома» на сумму свыше 2,56 млрд долларов по решению Стокгольмского суда. Юристы призывают российскую компанию активнее защищать свое иностранное имущество.

Как сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, компания инициировала юридические процессы в шести юрисдикциях, в трех из которых - Голландии, Швейцарии и Великобритании – прошли аресты и скоро начнется принудительная продажа активов российского «Газпрома».

При этом «Газпром» в Стокгольме получил право приостановить исполнение решений. Однако это не помешало суду Британии, Швейцарии и Нидерландов заморозить активы после ходатайства «Нафтогаза».

Российские адвокаты называют случившееся «юридической коллизией». Они поясняют, что сложность дела в сфере международного гражданского частного права заключается в национальном законодательстве каждой отдельно взятой страны. Внутренние законодательные акты регламентируют применение норм международного арбитража, объяснил ФБА «Экономика сегодня» доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин.

В декабре Коболев заявил о готовности взыскать с «Газпрома» 2,1 млрд долларов в качестве судебных расходов.