Начальником аппарата Беглова стал его бывший охранник
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на должность начальника аппарата своего бывшего охранника Юрия Смирнова. О перестановках сообщается на сайте правительства города.
Ранее этот пост занимала Ирина Ган, Смирнов был ее заместителем. Сейчас Ган перешла на должность заместителя руководителя администрации города и в этом качестве будет курировать и координировать работу вице-губернаторов.
Отметим, что Юрий Смирнов был личным охранником Беглова во время его работы в полпредстве.
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