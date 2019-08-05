С начала лета поставки угля из России на Украину рухнули на 85%

Поставки угля на Украину в июне упали на 85%. Это последовало после введения разрешительного порядка экспорта – российские компании обязали получать от правительства одобрение на вывоз ископаемого топлива.

По сравнению с 2018 годом, экспорт угля сократился на 750 тыс. тонн – до 129,3 тыс. тонн. С января по май поставки росли, но динамика июня перечеркнула этот тренд. Крупные экспортеры либо перестали продавать уголь, либо снизили объемы поставок.

Пока о масштабном падении рынка говорить рано, пишет «Коммерсантъ», так как часть угля была перенаправлена обходным путем через Беларусь.

Ранее Украина ввела спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.