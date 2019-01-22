ЦБ начал спасать от банкротства еще один крупный банк страны

Центробанк России взял на санацию Московский индустриальный банк (МИнБанк), который входит в топ-50 крупнейших банков страны. Регулятор намерен выступить инвестором для предупреждения банкротства кредитной организации.

Необходимость в санации возникла в результате участия банка в неэффективных проектах в сфере строительства, недвижимости и промышленности. Из-за их обесценивания произошло резкое снижение капитала.

Центробанк рассчитывает, в первую очередь, предоставить МИнБанку средства на поддержание ликвидности. Функции временной администрации возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Акции банка распределены между многими собственниками, однако их размер не превышает 9%. Владельцу организации Абубакару Арсамакову, его жене, дочери и сыну принадлежат 12,42% МинБанка, пишет РБК.

Напомним, первым банком, который санировали через Фонд консолидации банковского сектора, стал «Открытие». Схема, предусматривающая последующий переход кредитной организации в собственность ЦБ, использовалась для оздоровления «Бинбанка» и «Промсвязьбанка».