ЦБ РФ начал присоединение «Бинбанка» к «ФК Открытие»

Банк России начал процедуру присоединения «Бинбанка» к «ФК Открытие». Реорганизацию банка одобрили акционеры финансовой корпорации.

В августе 2017 года Центробанк взял «ФК Открытие» и «Бинбанк» на санацию через фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Было принято решение объединить банки, кроме плохих и непрофильных активов. Зампред Банка России Василий Поздышев говорил, что реорганизация завершится в начале 2019 года.

Таким образом, к «ФК Открытие» присоединятся ООО «Инвест-Трейдинг», ООО «Забота», ООО «НМ-Эксперт», ООО «Открытие Трейдинг», ООО «ПромФинанс», ООО «Сафмар Пенсии».

Кроме того, «ФК Открытие» будет докапитализирован на сумму в 60 млрд рублей, пишет Агентство экономической информации «Прайм». Уставной капитал увеличат путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.