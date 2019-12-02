Набиуллина объяснила укрепление рубля в 2019 году

Набиуллина объяснила укрепление рубля в 2019 году

Фото: НТВ

Рубль укрепился в 2019 году благодаря притоку в страну капитала.

Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги. «Наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — отметила глава регулятора.

Также, по ее словам, из-за санкций Банку России приходится быть более осмотрительным и, например, оценивать разные аспекты финансовой стабильности, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, российская валюта на сегодняшний день является достаточно стабильной. Россиянам лучше хранить денежные сбережения в рублях. По словам главы ВТБ Андрея Костина, несмотря на возможные колебания курса рубля, его стабильность в будущем не вызывает вопросов. Также он отметил стабильность российской валюты в перспективе и порекомендовал хранить сбережения в рублях.

При этом Костин отметил, что рубль укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть, пишет «Российская газета».

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