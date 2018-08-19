На набережной Петербурга мужчина устроил стрельбу из пневмата

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова.

Инцидент произошел утром 18 августа. Прибывшая на место полиция задержала 49-летнего мужчину, сообщает «Газета.ru».

У него изъяли оружие, затем злоумышленника доставили в отдел полиции. Сейчас в его отношении проводится проверка.

Ранее в Испании около шести утра по местному времени (05:00 мск) мужчина открыл стрельбу в баре.