На набережной Петербурга мужчина устроил стрельбу из пневмата
В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова.
Инцидент произошел утром 18 августа. Прибывшая на место полиция задержала 49-летнего мужчину, сообщает «Газета.ru».
У него изъяли оружие, затем злоумышленника доставили в отдел полиции. Сейчас в его отношении проводится проверка.
Ранее в Испании около шести утра по местному времени (05:00 мск) мужчина открыл стрельбу в баре.
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