В Мытищах установили памятник главкому ВВС СССР Дейнекину

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах установили памятник экс-главкому ВВС СССР Петру Дейнекину.

Церемония прошла с воинскими почестями и с участием роты почетного караула, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов отметил, что Дейнекин внес большой вклад в развитие военной авиации в СССР и России. «Его всегда отмечала высокая компетентность, работоспособность, творческий подход к делу, уважительное и чуткое отношение к делу», - заявил он.

Дейнекин скончался 19 августа 2017 года в возрасте 79 лет. С 1991 по 1998 годы он являлся главнокомандующим ВВС СССР, СНГ и России. Дейнекин имел ученую степень доктора военных наук.