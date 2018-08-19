В Мытищах установили памятник главкому ВВС СССР Дейнекину
На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах установили памятник экс-главкому ВВС СССР Петру Дейнекину.
Церемония прошла с воинскими почестями и с участием роты почетного караула, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов отметил, что Дейнекин внес большой вклад в развитие военной авиации в СССР и России. «Его всегда отмечала высокая компетентность, работоспособность, творческий подход к делу, уважительное и чуткое отношение к делу», - заявил он.
Дейнекин скончался 19 августа 2017 года в возрасте 79 лет. С 1991 по 1998 годы он являлся главнокомандующим ВВС СССР, СНГ и России. Дейнекин имел ученую степень доктора военных наук.
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