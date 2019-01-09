В Мытищах школьница пустила пулю себе в лицо во время селфи
В Мытищах 13-летний ребенок выстрелил в лицо из травматического оружия при попытке сделать селфи. Это привело к перелому нижней челюсти.
Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел 5 января в частном доме городского округа. Ребенок достал из кобуры отца травматическое оружие и попытался сделать с ним фото.
По неосторожности девочка нажала на курок. Пуля попала в лицо и вызвала перелом нижней челюсти.
Как сообщает «ПолитЭксперт», у отца несовершеннолетней имелось разрешение на хранение и ношение оружия. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее сообщалось о разработке законопроекта, который устанавливает запрет на публикацию селфи, сделанных в экстремальных условиях.
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