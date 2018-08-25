Мясники помешали проведению фестиваля веганов во Франции

Во французском городе Кале отменили фестиваль любителей вегетарианской кухни из-за опасений общественных беспорядков в связи с угрозами от охотников и фермеров.

Производители мясной продукции вместе с охотниками запланировали акцию протеста на 8 сентября, когда было намечено проведение фестиваля веганства, передает телеканал «360». Власти города в ответ на это отменили мероприятие.

Во Франции растет число людей, отказавшихся от употребления в пищу продуктов животного происхождения. Это привело к негодованию мясников. Они считают, что оппоненты навязывают обществу свой образ жизни. Это ставит под угрозу французские традиции, так как в классической кухне Франции присутствует большое количество блюд из мяса.