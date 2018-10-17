«М.Видео» откроет новые магазины в бывших советских кинотеатрах

Крупнейший в России продавец бытовой техники «М.Видео» договорился с девелопером ADG Group об открытии магазинов нового формата на базе бывших советских кинотетаров. Первый магазин m_mobile заработает весной 2019 года.

ADG Group занимается строительством торгово-развлекательных центров на месте 39 кинотеатров, которые были выкуплены им у правительства Москвы в 2014 году за 9,6 млрд рублей. «М.Видео» планирует разместить свои магазины в семи объектах, где расположены бывшие «Ангара», «Прага», «Киргизия», «Будапешт», «Рассвет», «София» и «Орион».

Торговые точки будут открывать в течение ближайших двух лет. В «М.Видео» рассказали, что новые магазины ориентированы на продажу цифровой техники – смартфонов, гаджетов, планшетов и т.д. Торговая площадь одного объекта не будет превышать 300 квадратных метров, сообщает «Интерфакс-недвижимость».

Многофункциональные центры ADG Group будут расположены в шаговой доступности для жителей спальных районов столицы. Их целевая аудитория составляет 2,5 млн человек. Арендаторами площадей уже сейчас являются супермаркеты «Лента», сеть семейных центров «ПандаПарк» и другие.

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