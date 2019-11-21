МВФ: санкции сдерживают инвестиции в Россию

Санкции сдерживают приток иностранных инвестиций в экономику России.

Кроме того, ограничительные меры мешают полномасштабной интеграции страны в международные рынки, сообщили в Международном валютном фонде. Как следует из доклада, экономическая ситуация в стране определяется тремя факторами. Первый — сохранение прочной макроэкономической основы, которая повышает экономическую активность. Во-вторых, это структурные проблемы, сдерживающие рост, несмотря на работу по осуществлению реформ. И последний фактор - международные ограничительные меры, которые «усугубляют неопределенность для бизнеса, сдерживают российские и иностранные инвестиции и препятствуют полномасштабному интегрированию страны в международные рынки», сообщают «Известия».

Также в МВФ считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка РФ в условиях сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя.

Тем временем, американские санкции сыграли на руку Российской экономике, хотя и вызвали тревогу в начале. Как рассказал российский президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт!», стоит только поблагодарить американских партнёров за санкционную политику в отношении РФ.

По его словам, это позволило сделать очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. Причем Вашингтон сделал выстрел себе в ногу подобными действиями, передаёт «Лента.ру».

Однако президент признал и минусы рестрикций - миллиарды долларов потерь.

Читайте нас в мобильном приложении