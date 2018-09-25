Музей «Царское Село» пополнился раритетом Первой мировой войны
В государственный музей-заповедник «Царское Село» передали документы участника Первой мировой войны Александра Чубарова.
В архив вошли семейные фотографии, письмо, в котором Александр Чубаров описывает свое видение битвы при Танненберге, и личная книга исторического деятеля.
В пресс-службе «Царского Села» отметили, что во время Первой мировой войны Александр Чубаров был дважды ранен, в том числе в голову, оставлен на поле боя и взят в плен. Несмотря на это, он скончался только в 1962 году на 77-м году жизни, сообщает «Санкт-Петербург».
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