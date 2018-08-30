В музее-заповеднике «Царское Село» включили Мраморный фонтан

В музее-заповеднике «Царское Село» после реконструкции включили Мраморный фонтан, который не работал на протяжении 30 лет.

Специалисты разобрали разрушенную гидроизоляцию, восстановили мраморные элементы фонтана и боковые стенки и произвели другие работы.

Мраморный фонтан сделал в 1866 году скульптор Грациозо Ботта по проекту архитектора Александра Видова. В годы Великой Отечественной войны объект практически не пострадал, сообщает «Санкт-Петербург».