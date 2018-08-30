В музее-заповеднике «Царское Село» включили Мраморный фонтан
В музее-заповеднике «Царское Село» после реконструкции включили Мраморный фонтан, который не работал на протяжении 30 лет.
Специалисты разобрали разрушенную гидроизоляцию, восстановили мраморные элементы фонтана и боковые стенки и произвели другие работы.
Мраморный фонтан сделал в 1866 году скульптор Грациозо Ботта по проекту архитектора Александра Видова. В годы Великой Отечественной войны объект практически не пострадал, сообщает «Санкт-Петербург».
Следующая новость Оценена вероятность отмены ЕГЭ
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии