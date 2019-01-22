Учебный бомбардировщик упал в Мурманской области
В Оленогорске Мурманской области бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во время учебного полета. Два члена экипажа погибли, еще двое выжили.
Информацию о случившемся подтвердили в Минобороны. Самолет при посадке попал в снежный заряд. Из-за жесткой посадки произошло разрушение судна, передает РИА Новости.
По данным ведомства, бомбардировщик совершал учебно-тренировочный полет. Авиабаза, на которой дислоцированы Ту-22 М3, находится на Кольском полуострове, недалеко от Оленегорска. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3500 метров.
Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей. Принят на вооружение в 1989 году. Его скорость составляет до 2300 км/ч, дальность полета – 7 тыс. километров.
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