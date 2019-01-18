Мультфильм-миллиардер «Маша и Медведь» попал в Книгу Гиннесса
Один из эпизодов мультфильма «Маша и Медведь» стал самым просматриваемым роликом на YouTube и попал в Книгу мировых рекордов Гиннесса.
Серию «Маша плюс каша» посмотрели 3,3 млрд раз. Отечественный мультфильм стал единственным роликом в мире, который вошел в топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube. Такого не было за всю историю сайта.
В январе исполнится 10 лет со дня выхода первого эпизода мультипликационного сериала. В честь этого 25 января состоится премьера новой серии «Маши и Медведя», пишет «ПолитЭксперт».
Мультфильм стали показывать с 2009 года. Он переведен на 36 языков мира.
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