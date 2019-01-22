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Мужчину отправили на тот свет из гипермаркета Москвы

Мужчину отправили на тот свет из гипермаркета Москвы

В магазине «Пятерочка» в Москве найден труп мужчины. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Гримау на юго-западе столицы. Источник в полиции рассказал «360», что посетитель получил ножевое ранение.

В столичном главке МВД информацию подтвердили.

В декабре в магазине «Пятерочка» на Ленинском проспекте в Москве сотрудник гипермаркета ударил посетителя ножом за то, что тот попытался взял с полки банку энергетика. Позже представители магазина извинились перед пострадавшим.

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Теги:
Места: Москва
События: происшествия
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