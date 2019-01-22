Мужчину отправили на тот свет из гипермаркета Москвы
В магазине «Пятерочка» в Москве найден труп мужчины. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Гримау на юго-западе столицы. Источник в полиции рассказал «360», что посетитель получил ножевое ранение.
В столичном главке МВД информацию подтвердили.
В декабре в магазине «Пятерочка» на Ленинском проспекте в Москве сотрудник гипермаркета ударил посетителя ножом за то, что тот попытался взял с полки банку энергетика. Позже представители магазина извинились перед пострадавшим.
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