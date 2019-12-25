Мужчина застрелил жену возле школы в городе Клинцы

Мужчина застрелил жену возле школы в городе Клинцы

Фото: basn news

Житель города Клинцы Брянской области застрелил свою супругу.

Инцидент произошел в районе Стодола. Преступление было совершено перед школой №3. Погибшая женщина воспитывала троих детей.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Официального подтверждения о данном преступлении пока не поступало, сообщают «Известия».

На днях в Хабаровском крае 31-летний мужчина застрелил своего малолетнего сына. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 21 декабря мужчина у себя дома в селе Гаровка-2 выстрелил из ружья в сторону сына, от полученных ранений тот скончался.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уже установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Разрешительных документов на изъятое ружье у него нет», — сообщили в СУ СКР по региону.

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