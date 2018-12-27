Мужчина с гранатой взорвался при грабеже на базе в Хабаровске
Грабитель в Хабаровске взорвал гранату на территории торговой базы. В результате сам преступник погиб, еще три человека ранены.
Как стало известно, мужчина в маске с монтировкой и ножом ворвался на территорию базы. Он несколько раз ударил по голове менеджера. Коллеги сумели обезоружить преступника, после чего тот взорвал гранату.
В результате сам грабитель погиб, осколками ранило двоих мужчин и одну женщину, передает РБК. В больницу поступили двое пострадавших. Их состояние не тяжелое, они находятся в реанимации.
Сейчас на месте работают взрывотехники и два экипажа ГИБДД.
В марте в одном из домов Улан-Удэ мужчина подорвался на гранате, еще один получил травмы. По данным следователей, пострадавшие были ранее судимы.
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