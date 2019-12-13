Муха-горбатка может оставить россиян без бананов

Из-за роста случаев обнаружения многоядной мухи-горбатки в бананах производства Эквадора, их ввоз на территорию РФ может быть запрещен.

Как сообщили в Россельхознадзоре, данный вредитель является также карантинным для стран-членов ЕС. Случаи выявления данного вредителя приняли «системный характер». Многоядные мухи-горбатки способны вызывать миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Муха также считается переносчиком холеры, пишет «Коммерсант».

Эквадор является основным поставщиком бананов в Россию. В связи с этим распространение вредителя в РФ может произойти очень быстро.

Большое количество продуктов подвержено заражению этим вредителем, например соя, картофель, сыр, мука. В бананах многоядная муха-горбатка чаще всего заводится из-за нарушений правил транспортировки и в перезрелых партиях, сообщается на сайте Росконтроля.

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