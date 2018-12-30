Мост через Керченский пролив требует еще трех миллиардов

Правительство России определило ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга единственным исполнителем работ по строительству ж/д подходов к мосту со стороны Крыма.

Новое постановление правительства гласит, что стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма возрастет на 2,96 млрд рублей - до 19,9 млрд рублей в 2019 году.

Строительство предполагает прокладку по территории Крыма 18-километровой ветки, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой. Линия будет двухпутной, не электрифицированной, с возможностью электрификации в будущем.

Помимо самих путей, предусмотрено строительство специальных эксплуатационных строений, будет проложен тоннель, реконструирована станция Багерово, оборудован парк станции Керчь-Южная, а также организованы базы дислокации пожарных и восстановительных поездов.

Завершение работ и сдача объекта в постоянную эксплуатацию планируется 1 декабря 2019 года, сообщает Interfax.

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