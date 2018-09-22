Мэр Москвы установил новый прожиточный минимум
Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в Москве во II квартале 2018 года вырос на 677 рублей и составил 16463 рубля.
Такие данные приводятся в документе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы. Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 18781 рубль, для пенсионеров – 11609 рублей, для детей – 14329 рублей.
В I квартале 2018 года прожиточный минимум составлял 15787 рублей.
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