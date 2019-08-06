На юге Москвы произошёл конфликт со стрельбой

Вечером 6 августа на юге Москвы в драке со стрельбой пострадали два человека, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«На улице Болотниковской произошел конфликт, в ходе которого, по предварительной информации, был применен травматический пистолет. В конфликте пострадали два человека, один из них госпитализирован», — рассказал представитель столичного главка.

Сообщается, что открывшие стрельбу злоумышленники с места происшествия скрылись, сейчас их разыскивает полиция. Подробности случившегося выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге наряд вневедомственной охраны «Росгвардии» по Московскому району Петербурга задержал двух мужчин, которые в нетрезвом виде напали на посетителей ресторана на Бассейной улице. При этом они применили травматическое оружие.