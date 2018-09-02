Мэр Москвы предложил назвать именем Иосифа Кобзона центр на Дубровке
Мэр столицы Сергей Собянин предложил присвоить Театральному центру на Дубровке имя певца Иосифа Кобзона.
По словам Собянина, артист принимал участие в спасении заложников и в последующие годы поддерживал связь с родственниками погибших и пострадавших в результате теракта, передает «Медуза».
Прощание с артистом и депутатом Госдумы прошло в Концертном зале имени Чайковского в Москве 2 сентября. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Следующая новость СМИ узнали о секретной директиве ООН по Сирии
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии