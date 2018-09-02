Мэр Москвы предложил назвать именем Иосифа Кобзона центр на Дубровке

Мэр столицы Сергей Собянин предложил присвоить Театральному центру на Дубровке имя певца Иосифа Кобзона.

По словам Собянина, артист принимал участие в спасении заложников и в последующие годы поддерживал связь с родственниками погибших и пострадавших в результате теракта, передает «Медуза».

Прощание с артистом и депутатом Госдумы прошло в Концертном зале имени Чайковского в Москве 2 сентября. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.