Суд Москвы не стал рассматривать иск о запрете сервиса BlaBlaCar

Таганский суд столицы оставил без рассмотрения иск межрегиональной общественной организации «Объединение автопассажирских перевозчиков» о запрете сервиса BlaBlaCar. Об этом рассказала секретарь суда Юлия Сухинина.

«Суд вернул иск в связи с неподсудностью Таганскому суду», - сообщила она.

Крупнейший международный сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar появился в России в 2014 году. Пользователями сервиса являются более 15 миллионов россиян.

Истцы отмечают, что водители используют сервис для ухода от налогов и расходов на обеспечение безопасности пассажиров, напоминает Агентство экономической информации «Прайм». По их словам, рынок автобусных перевозок несет большой ущерб из-за нерентабельности.

Истцом является астраханская компания ООО «Трансайн». К ней присоединились еще 27 индивидуальных предпринимателей. Ответчиками выступают Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО «Кисловодский Автовокзал» и ООО «Комьюто Рус».

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