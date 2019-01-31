Москву предупредили о перебоях с доставкой продуктов и росте цен

Транспортники, производители и торговые сети предупредили о подорожании продуктов и перебоях с их поставками в Москве. Это связано с ужесточением правил проезда грузовиков в столице.

Соответствующее письмо направлено мэру Москвы Сергею Собянину. В нем говорится, что вступившее в силу 14 января постановление правительства Москвы негативно отразится на поставках продуктов в Москву и повлияет на стоимость товаров.

Документ усложняет получение разрешения на проезд грузовиков и запрещает оформлять разовые пропуска сроком на пять дней чаще двух раз в месяц, пишет «Коммерсантъ». По новым правилам, транспорт грузоподъемностью до 12 тонн с 6 до 22 часов не может въезжать в пределы МКАД. Разгрузка автомобилей ночью на большей части Москвы при этом запрещена знаком «О соблюдении покоя граждан и тишины».

В департаменте транспорта столицы отрицают возникновение проблем с доставкой продуктов. Там уточнили, что 76 тысяч водителей имеют годовые пропуска на въезд 24 часа в сутки, а еще две тысячи водителей – разовые пропуска на въезд до восьми часов.

Ранее сообщалось, что потребительская корзина в России может подорожать на 30%.