Москву предупредили о перебоях с доставкой продуктов и росте цен
Транспортники, производители и торговые сети предупредили о подорожании продуктов и перебоях с их поставками в Москве. Это связано с ужесточением правил проезда грузовиков в столице.
Соответствующее письмо направлено мэру Москвы Сергею Собянину. В нем говорится, что вступившее в силу 14 января постановление правительства Москвы негативно отразится на поставках продуктов в Москву и повлияет на стоимость товаров.
Документ усложняет получение разрешения на проезд грузовиков и запрещает оформлять разовые пропуска сроком на пять дней чаще двух раз в месяц, пишет «Коммерсантъ». По новым правилам, транспорт грузоподъемностью до 12 тонн с 6 до 22 часов не может въезжать в пределы МКАД. Разгрузка автомобилей ночью на большей части Москвы при этом запрещена знаком «О соблюдении покоя граждан и тишины».
В департаменте транспорта столицы отрицают возникновение проблем с доставкой продуктов. Там уточнили, что 76 тысяч водителей имеют годовые пропуска на въезд 24 часа в сутки, а еще две тысячи водителей – разовые пропуска на въезд до восьми часов.
Ранее сообщалось, что потребительская корзина в России может подорожать на 30%.
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